سمحت السلطات السعودية، اليوم الأحد، ولأول مرة منذ سبعة أشهر لمواطنيها، والمقيمين بأداء صلاة الفجر في المسجد الحرام.
وقالت التلفزة السعودية الرسمية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إن سلطات المملكة سمحت للمواطنين، والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرام بمكة، وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.
وكانت السعودية قد سمحت، في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري، للمواطنين، والمقيمين بأداء العمرة بعد توقف استهدف احتواء انتشار فيروس كورونا.
وبسبب الجائحة، اتخذت المملكة العربية السعوية إجراءات في موسم الحج، قضت بحصر عدد الحجاج إلى أدنى المستويات، وإغلاق المسجد الحرام لمدة، وسط توقعات بأن يتم السماح للوافدين من خارج المملكة بالعمرة، خلال الأيام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ سبعة أشهر.. السعودية تسمح بأداء الصلاة في المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.