لأول مرة منذ سبعة أشهر.. السعودية تسمح بأداء الصلاة في المسجد الحرام

سمحت السلطات السعودية، اليوم الأحد، ولأول مرة منذ سبعة أشهر لمواطنيها، والمقيمين بأداء صلاة الفجر في المسجد الحرام.

وقالت التلفزة السعودية الرسمية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إن سلطات المملكة سمحت للمواطنين، والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرام بمكة، وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.

وكانت السعودية قد سمحت، في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري، للمواطنين، والمقيمين بأداء العمرة بعد توقف استهدف احتواء انتشار فيروس كورونا.

وبسبب الجائحة، اتخذت المملكة العربية السعوية إجراءات في موسم الحج، قضت بحصر عدد الحجاج إلى أدنى المستويات، وإغلاق المسجد الحرام لمدة، وسط توقعات بأن يتم السماح للوافدين من خارج المملكة بالعمرة، خلال الأيام المقبلة.