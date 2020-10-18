طقس الأحد.. أجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح و الليل غرب الواجهة المتوسطية وفوق السواحل الشمالية و الوسطى مع كتل ضبابية وأمطار جد خفيفة محليا.

أما بجل جهات المملكة، فسيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية على العموم مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما شرقية بمنطقة طنجة، ضعيفة إلى معتدلة، جنوبية إلى شرقية بالجنوب الشرقي و المنطقة الشرقية، ومن القطاع الشرقي بالواجهة المتوسطية، وشمالية إلى غربية بباقي المناطق الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و 15 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية والوسطى، وسوس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 15 و 20 درجة بالسواحل، شمال الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 21 و 26 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 15 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و 25 درجة بالريف، وبالسواحل وبالمنطقة الشرقية، وما بين 25 و 30 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و 35 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وبأقصى الجنوب الشرقي، وستكون ما بين 35 و 40 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان بباقي الساحل الأطلسي.