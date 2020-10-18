شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام وإندونيسيا.. رئيس وزراء اليابان يبدأ أول جولة خارجية والان نبدء بالتفاصيل

يبدأ رئيس الوزراء الياباني يويشيهيدي سوجا اليوم أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه بزيارة إلى فيتنام وإندونيسيا. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه من المقرر أن يلتقي سوجا خلال الجولة التي تستمر أربعة أيام برئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، مبينة أنه سيبحث مع المسؤولين في البلدين العلاقات الثنائية وسبل دعمها في شتى المجالات.

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