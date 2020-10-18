شكرا لقرائتكم خبر عن 673 قتيلا في صفوف إقليم ناجورنو قرة باغ والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع في إقليم ناجورنو قرة باغ اليوم الأحد مقتل 40 جنديا آخر ليرتفع عدد القتلى في صفوف العسكريين بالإقليم إلى 673 منذ نشوب الصراع مع قوات أذربيجان في 27 سبتمبر .

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