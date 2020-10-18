بعد اصابته بطعنات سكين.. تسليب صاحب مكتب صيرفة غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحون قاموا بتسليب صاحب مكتب للصيرفة بعد اصابته بطعنات سكين وسرقه عجلته بداخلها مبلغ مالي قدره 50 الف دولار و22 مليون دينار عراقي". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المسلبين لاذوا بالفرار"، مؤكدا ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث وفتحت تحقيقا به، فضلا عن نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج".

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