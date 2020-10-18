بسبب الامطار.. 22 جنديا فقدوا بانهيار أرضي في فيتنام

وتسببت أمطار غزيرة منذ مطلع تشرين الأول في فيضانات وانهيارات طينية أودت بحياة 64 شخصا على الأقل، ويتوقع خبراء الأرصاد هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكرت الحكومة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الانهيار الأرضي ضرب ثكنات في وحدة تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة بالجيش وذلك بعد أيام من مقتل 13 معظمهم جنود في انهيار أرضي آخر بإقليم ثوا ثين هيو، وفقا لـ "رويترز".
وذكرت الحكومة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الانهيار الأرضي ضرب ثكنات في وحدة تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة بالجيش وذلك بعد أيام من مقتل 13 معظمهم جنود في انهيار أرضي آخر بإقليم ثوا ثين هيو، وفقا لـ "رويترز".
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