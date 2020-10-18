الاستخبارات الصومالية تختطف صحفيا في مقديشو

اختطف جهاز الاستخبارات والأمن القومي في الصومال، بقيادة فهد ياسين، المعروف بولائه لقطر، الأحد، صحفيا من منزله في العاصمة مقديشو.

وقال أهالي الصحفي عبدالله كلميي عدو إن قوة تتبع الاستخبارات داهمت بعد منتصف الليل، واختطفته.

ويحظر القانون في الصومال مداهمة منازل المواطنين بعد الساعة السادسة مساء وحتى السابعة صابحا حفاظا على كرامة المواطن، كما ينص قانون الصحافة عدم اعتقال صحفي دون مذكرة اعتقال صادرة من محكمة.

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ولم يعرف حتى الساعة 9:20 ت.ج أسباب مداهمة منزل الصحفي الذي يعمل في إذاعة "كلمية" أحد أشهر الإذاعات المحلية في الصومال، كما لم يعرف بعد الوجهة التي اقتيد إليها.

وقال أهالي الصحفي للإذاعة التي كان يعمل معها إنه لا يوجد أي سند قانوني لاعتقاله، وأكدوا أن القوات التي اختطفته من عناصر الاستخبارات.

وتعكس الحادثة تدني مستوى حرية التعبير في البلد الأفريقي في ظل نظام الرئيس محمد عبدالله فرماجو، ما دفع عشرات الصحفيين للفرار من البلاد على خلفية مقتل 10 صحفيين واعتقال نحو مائة بحسب بيانات نقابات الصحافة الصومالية .