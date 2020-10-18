قبل المناظرة الأخيرة.. ترامب "يحلق" وبايدن يخشى "الخديعة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، من نشاطهما لاستمالة المشاركين في التصويت المبكر، قبل إجراء آخر مناظرة بين المرشحين الرئاسيين، الخميس المقبل.

وبينما يستعد ترامب للتحليق بين الوكالات، تخشى حملة بايدن من "خديعة" تقدمه في استطلاعات الرأي.

ويتوجه ترامب الأحد إلى نيفادا، وهي ولاية مهمة أدلى فيها 100 ألف ناخب بأصواتهم بالفعل وفقا لبيانات الولاية.

ويشارك المرشح الجمهوري في فعاليات انتخابية يوميا حتى موعد المناظرة المقررة في فلوريدا، حيث يتوجه إلى أريزونا ونورث كارولاينا حسبما قال المتحدث باسم حملته تيم ميرتو.

أما بايدن فيتوجه اليوم إلى نورث كارولاينا التي أدلى فيها 1.2 مليون ناخب بأصواتهم وفقا لبيانات الولاية.





وتشير بيانات موقع مشروع الانتخابات الأمريكية إلى أن 25.83 مليون شخص أدلوا بالفعل بأصواتهم في الاقتراع.

ويرجع السبب في هذا الإقبال على التصويت المبكر إلى مخاوف بشأن السلامة بسبب جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من 218 ألف أمريكي في حين أصابت 8.1 مليون آخرين.

ويتقدم الديمقراطيون بشكل ملحوظ في الانتخابات المبكرة عن طريق البريد، حيث تفيد بيانات موقع مشروع الانتخابات الأمريكية الذي تديره جامعة فلوريدا بأن 5.8 مليون ديمقراطي أدلوا بأصواتهم من إجمالي 10.6 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم عن طريق البريد.

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وتراجع ترامب في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد وأظهرت بيانات حملته أنه تراجع كذلك في جمع التبرعات مع احتدام السباق الانتخابي.

لكن جين أومالي ديلون من حملة بايدن كتبت في مذكرة للمتبرعين في مطلع الأسبوع أن البيانات الإجمالية مضللة.

وقالت: "لا ينبغي لنا الشعور بالاستكانة والتهاون لأن الحقيقة المجردة هي أن دونالد ترامب مازال بإمكانه الفوز في هذه الانتخابات وكل ما لدينا من مؤشرات يظهر أن النتيجة لن تحسم إلا في آخر لحظة".





والسبت، توجه ترامب إلى ميشيجان وويسكونسن في إطار حملته وهما ولايتان فاز فيهما بفارق ضئيل في انتخابات 2016.

وأثناء تجمع انتخابي في ميشيجان أمس هاجم ترامب جريتشن ويتمر حاكمة الولاية الديمقراطية مرات عدة وانتقد القواعد التي تفرضها الولاية للحد من انتشار فيروس كورونا ووصف ويتمر بأنها "غير أمينة" وألقى الضوء على مؤامرة من التيار اليميني لخطفها كشفها مكتب التحقيقات الاتحادي.

وقال للحشد: "آمل أن تطالبوها بالرحيل قريبا للغاية" مما دفع الجماهير لترديد "احبسوها".

وردت ويتمر على هذا الهتاف على تويتر قائلة: "مثل هذا الأسلوب هو ما يضع حياتي وحياة أسرتي وغيري من المسؤولين بالولاية في خطر ونحن نحاول حماية حياة الأمريكيين".