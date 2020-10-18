ماذا قال قبطان الطائرة الإسرائيلية المتجهة إلى البحرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال قبطان الطائرة الإسرائيلية "العال" التي تحمل الرقم 973 إنها الأولى المباشرة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وأضاف القبطان بوبي لافي لركاب الطائرة "سعيد لأني أستضيفكم في هذه الرحلة وهي الأولى المباشرة إلى البحرين".

وأعرب عن اعتقاده بأن الرحلة تمثل "خطوة أخرى في العملية السلمية التاريخية بين دولة إسرائيل والعالم العربي".

وتابع: "أود الإشارة إلى أنه مرة أخرى في الأسابيع القليلة الماضية فإن طائرة إسرائيلية بعلم إسرائيلي على جناحها ستحلق فوق المملكة العربية السعودية وهذا بحد ذاته يمثل تاريخا".

ولفت إلى أن "الرحلة إلى البحرين تستغرق ساعتين و15 دقيقة".

وقال القبطان الإسرائيلي: "نتطلع إلى حقبة جديدة من السلام، سلام شالوم للمنطقة بأسرها".

وكتب على مقدمة الطائرة عبارة "سلام" باللغات العربية والإنجليزية والعبرية.

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ووضع قبطان الطائرة على نافذته أعلام إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين.

ووزعت السفارة الأمريكية في إسرائيل على ركاب الطائرة حقائب عليها "اتفاق ابراهيم" وفي داخلها كمامات من القماش الأسود عليها عبارة "سلام "وأعلام الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وتقل الطائرة وفدين أمريكي وإسرائيلي والعديد من الصحفيين الإسرائيليين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء أمس: "سيعقد أعضاء البعثة الإسرائيلية مباحثات مع مسؤولين بحرينيين وأمريكيين كبار حول المجالات التالية: الطيران والمواصلات والتكنولوجيا والصناعة والتجارة والأموال والسياحة والزراعة والعلاقات الدبلوماسية والصحة والثقافة".

وأضاف: "سيتم خلال الزيارة التوقيع على وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلمية بين إسرائيل والبحرين".

وتابع: "كما سيتم التوقيع على مذكرات تفاهم حول قضايا ثنائية متنوعة بغية صب مضمون عملي في العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما".