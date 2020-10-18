سلام البحرين وإسرائيل.. 3 مراحل تنتهي بالمعاهدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيكون الإعلان المشترك بإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ومملكة البحرين اليوم هو الثاني بين البلدين ولكنه ليس الأخير بانتظار توقيع معاهدة سلام شاملة.



ففي البيت الأبيض وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في الخامس عشر من الشهر الماضي إعلان قرار إقامة علاقات بين البلدين.

واليوم توقع إسرائيل والبحرين إعلانا من صفحتين عن إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلمية بين إسرائيل والبحرين.

وستكون المرحلة الثالثة والأخيرة، التي لم يتحدد موعدها، هي التوقيع على معاهدة سلام شاملة بين البلدين.

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه حال التوقيع على معاهدة سلام فإن إسرائيل سترسلها إلى الأمم المتحدة على غرار ما فعلت بعد التوقيع على معاهدة سلام مع الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي.

ويصل وفد إسرائيلي إلى العاصمة البحرينية المنامة اليوم حيث تجري مراسم التوقيع على إعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين و6 اتفاقيات مشتركة أخرى.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء أمس إن "أعضاء البعثة الإسرائيلية سيعقدون مباحثات مع مسؤولين بحرينيين وأمريكيين كبار حول المجالات التالية: الطيران والمواصلات والتكنولوجيا والصناعة والتجارة والأموال والسياحة والزراعة والعلاقات الدبلوماسية والصحة والثقافة".

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وأضاف أنه "سيتم خلال الزيارة التوقيع على وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلمية بين إسرائيل والبحرين".

وتأتي زيارة اليوم بعد شهر من توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين، في البيت الأبيض، برعاية أمريكية.

ولم يُعرف محتوى كافة الاتفاقات المقرر توقيعها بين البلدين، اليوم، لكن موقع (واللا) الإخباري في إسرائيل، نقل عن مسؤولين، قولهم إن الاتفاق سيتناول أمورا على غرار إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين وتبادل فتح سفارات.

ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاق سلام مع كل من الإمارات والبحرين، في خطوة لاقت ترحيبا دوليا وإقليميا واسعا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، زار رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، المنامة وأجرى محادثات تناولت "القضايا ذات الاهتمام المشترك" و"آفاق التعاون بين البلدين".

وستصبح البحرين رابع دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.