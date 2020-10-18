8 دواعش من "ديوان الجند" في قبضة الأمن العراقي

ألقت السلطات العراقية، اليوم الأحد، القبض على 8 إرهابيين من تنظيم داعش عملوا في السابق ضمن ما يسمى بـ"ديوان الجند" في محافظة نينوى.

وكانت المحافظة الشمالية ضمن مناطق سيطر عليها داعش في 2014 قبل أن يعلن العراق هزيمة التنظيم الإرهابي في 2017.

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وقالت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية إن مفارزها "تمكنت من إلقاء القبض على 8 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين لانتمائهم لداعش عملوا فيما يسمى ديوان الجند ضمن ولايتي دجلة ونينوى في التنظيم بصفة مقاتلين ووحدات الإسناد تحت كنى وأسماء مختلفة".

وأضاف البيان أنهم "اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بانتمائهم لداعش ونفذوا عدة عمليات إرهابية أثناء سيطرة التنظيم على المحافظة قبل عمليات التحرير".

ورغم إعلان هزيمة التنظيم لا يزال داعش يمثل خطرا أمنيا في العراق ويشن من وقت لآخر عمليات إرهابية وسط مساعي عناصره لإعادة تنظيم صفوفه.