"طائرة تاريخية" تحط الأحد في المنامة إيذانا بتدشين العلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق ظهر اليوم الأحد طائرة "العال" الإسرائيلية من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى مطار المنامة بالعاصمة البحرينية، في رحلة مباشرة لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين رسميا.

وستحمل الطائرة الرقم "973" وهو الكود الدولي لمملكة البحرين على غرار طائرة "العال" التي سافرت الشهر الماضي إلى أبوظبي والتي حملت الرقم "971" وهو الكود الدولي للإمارات.

وستقل الطائرة وفدا إسرائيليا كبيرا برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، إضافة إلى وفد أمريكي بقيادة وزير الخزانة ستيفن مينوشين ويضم مبعوث البيت الأبيض الى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.

وكان الوفد الإسرائيلي الذي توجه إلى الإمارات برئاسة بن شبات في حين ترأس الوفد الأمريكي جاريد كوشنير كبير مساعدي الرئيس الذي قال الإعلام الإسرائيلي إنه لن يكون ضمن الرحلة المتوجهة إلى المنامة لانشغاله بالانتخابات الرئاسية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء أمس إن "أعضاء البعثة الإسرائيلية سيعقدون مباحثات مع مسؤولين بحرينيين وأمريكيين كبار حول المجالات التالية: الطيران والمواصلات والتكنولوجيا والصناعة والتجارة والأموال والسياحة والزراعة والعلاقات الدبلوماسية والصحة والثقافة".

وأضاف أنه "سيتم خلال الزيارة التوقيع على وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلمية بين إسرائيل والبحرين".

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وتابع: "كما سيتم التوقيع على مذكرات تفاهم حول قضايا ثنائية متنوعة بغية صب مضمون عملي في العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما".

وتأتي زيارة اليوم بعد شهر من توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين، في البيت الأبيض، برعاية أمريكية.

ولم يُعرف محتوى كافة الاتفاقات المقرر توقيعها بين البلدين، اليوم، لكن موقع (واللا) الإخباري في إسرائيل، نقل عن مسؤولين، قولهم إن الاتفاق سيتناول أمورا على غرار إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين وتبادل فتح سفارات.

ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاق سلام مع كل من الإمارات والبحرين، في خطوة لاقت ترحيبا دوليا وإقليميا واسعا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، زار رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، المنامة وأجرى محادثات تناولت "القضايا ذات الاهتمام المشترك" و"آفاق التعاون بين البلدين".

والخميس، أقرّ الكنيست الإسرائيلي معاهدة السلام مع الإمارات، بعد مصادقة الحكومة عليها، الإثنين، وهو ما سيسير على الاتفاق مع البحرين، حتى يدخل حيز التنفيذ فعليا.