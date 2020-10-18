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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. قتلى وجرحى في انفجار "مفخخة" قرب مركز للشرطة بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وسائل إعلام أفغانية، الأحد، وقوع قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة قرب مركز شرطة بولاية غور.
ونقلت وكالة تولو الأفغانية عن عارف عابر المتحدث باسم والي غور قوله إن الانفجار وقع بالقرب من مقر الشرطة في منطقة فيروزكوه، مؤكداً وجود ضحايا دون تحديد أعدادهم.
والجمعة، أعلنت السلطات الأفغانية، إصابة 13 شخصا في انفجار بولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين قال الجمعة إن واشنطن تريد سحب قواتها من أفغانستان، ولكن بطريقة تساعد حلفاءها وشركاءها.
وبحسب أوبراين فإن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها في أفغانستان إلى 4400 جندي قريبا.
ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق سلام مع حركة طالبان في يناير/كانون الثاني الماضي يفيد بوقف الهجمات الإرهابية مقابل انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان.
وبموجب هذا الاتفاق، ينخفض عدد الجنود من 13 ألفا إلى 8600 خلال 135 يوما، وستقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بسحب جميع القوات خلال 14 شهرا.
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