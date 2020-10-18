القومي للمرأة يثمن مضاعفة مقاعد السيدات بالشيوخ ويعتبره انتصارا للنساء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ 2020، من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدا، وذلك ضمن 200 شخصية قد أصدر الرئيس قراراً بتعيينهم في المجلس. وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها وامتنانها لهذا القرار الهام الذى يعد انتصارا جديداً للمرأة المصرية، يضاف إلى سجل مكتسباتها الحافل فى عهدها الذهبى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حيث يعتبر استكمالاً لنهج الإرادة السياسية في إنصاف المرأة المصرية ، وتأكيداً على أهمية دور المرأة فى إثراء الحياة السياسية ، على الرغم من أن المادة (28) من قانون مجلس الشيوخ أشارت إلى أن نسبة المرأة في المعينين 10% على الأقل، إلا أن هذا القرار يؤكد حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المرأة وتمكينها سياسياً ، وثقته بقدراتها . Advertisements

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