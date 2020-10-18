شكرا لقرائتكم خبر عن أولى جلسات مجلس الشيوخ..اقرأ التفاصيل فى7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بتوقيت الثانية عشر ظهراً، تنطلق أولي جلسات مجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، التي أعادت نظام الغرفتين التشريعية من جديد للحياة السياسية، لاسيما وأن التجربة أثبتت مدى أهمية الغرفة الثانية ودورها الفاعل في إعداد الدراسات الهامة.

وٌحدد هذا التاريخ في ضوء دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد 1 من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية، والتي من المتوقع أن تشهد انتخاب الرئيس والوكيلين.

لكن ماهي أجندة انعقاد أولي جلسات مجلس الشيوخ ؟

1- تبدأ برئاسة أكبر الأعضاء سنا (رئيس السن)، ويعاونه نائبان يمثلان أصغر الأعضاء سنا.

2- بداية الجلسة تشهد تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن انتخابات الشيوخ لاسيما إعلان النتيجة، وكذا تلاوة قرار الرئيس بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ (100) عضواً.

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3- يعقب ذلك أداء اليمين الدستورية والتي يبدأ معها ممارستها لمهامه النيابية وفقا لما حدده الدستور والقانون، علي أن تستهل بتلاوة أكبر الأعضاء سنا يعقبه العضوان المعاونين له ثم باقي الأعضاء عضواً عضواً في جلسة واحدة أو أكثر.

4- يجب علي عضو مجلس الشيوخ الادلاء بالقسم حسب صيغته الدستورية دون زيادة أو نقصان في أي من كلماته، حتي يتمكن عضو مجلس الشيوخ من ممارسة مهامه، ونصه " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

5- وفي أعقاب ذلك يتم انتخاب رئيس المجلس علي أن يلقي كلمة بهذه المناسبة.

6- يتم بعد ذلك انتخاب وكيل المجلس

7- من المتوقع أن يشكل المجلس لجنة يناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، والتي ستصدر بقانون من مجلس النواب.