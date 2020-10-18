رئيس الوزراء الياباني يبدأ أول جولة خارجية منذ توليه منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب ا):

يبدأ رئيس الوزراء الياباني يويشيهيدي سوجا اليوم الأحد أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه بزيارة فيتنام وإندونيسيا.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أنه من المقرر أن يلتقى سوجا خلال الجولة التي تستمر أربعة أيام برئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك والرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو. كما سوف يلقى خطابا بشأن سياسة اليابان تجاه رابطة دول جنوب شرق آسيا (الأسيان) في جامعة بهانوي غدا الاثنين.

وقال سوجا قبل مغادرة مطار هانيدا في طوكيو إنه سوف يتحدث مع المسؤولين بشأن تعزيز العلاقات بين اليابان وفيتنام وإندونيسيا بالإضافة إلى رابطة جنوب شرق آسيا.

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وأضاف أن الأسيان تعد شريكا مهما لتحقيق الهدف الذي تسعى له اليابان وهو منطقة المحيط الهادي-الهندي حرة ومنفتحة، كما أشار إلى أنه سوف يوضح أن اليابان ملتزمة بالمشاركة في إحلال السلام والرخاء في المنطقة.

وهذه أول زيارة خارجية لرئيس وزراء ياباني منذ بدء أزمة فيروس كورونا.

وقد خفضت الحكومة من عدد الموظفين الذين سوف يسافرون مع رئيس الوزراء. وجرى إجراء فحص كورونا لسوجا والمسؤولين المرافقين له، وسوف يتم إجراء فحص أخر لهم لدى عودتهم لليابان.