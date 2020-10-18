كوريا الجنوبية: نتوقع وصول عدد مُصابي كورونا إلى 34 ألفًا هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب ا):

توقعت وكالة تأمين طبي حكومية بكوريا الجنوبية اليوم الأحد أن يصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 34 ألف بحلول نهاية العام.

ويشار إلى أن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية حتى اليوم بلغ 25 ألفا و 199 حالة منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في 20 يناير الماضي

Advertisements

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه وفقا لتوقعات وكالة التأمين، فإنه سوف يتم تسجيل 120 حالة إصابة جديدة يوميا حتى نهاية العام.

وقالت وكالة التأمين الوطنية إنه من المتوقع أن تنفق البلاد 320 مليار وون ( 279 مليون دولار) على اختبارت فحص كورونا وعلاج المصابين .

وقدرت الوكالة أن كوريا الجنوبية سوف تجرى فحص كورونا لـ 3.38 مليون شخص.