رقم قياسي.. قبرص تُسجل 203 إصابات جديدة بكورونا

سجلت قبرص، رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغ 203 حالات.

وقالت وزارة الصحة القبرصية، في بيان: "ربما نكون في المرحلة الأكثر حسما في مواجهة هذا الوباء، وسوف تؤدي الزيادة المحتملة في عدد الحالات، لا محالة، إلى السيناريو الأسوأ.. وهذا بالطبع شيء لا يريده أحد".

وحثت السلطات الجمهور على الالتزام بالبروتوكولات الصحية الصارمة في هذه المرحلة

الحاسمة من مواجهة الوباء.

وأمرت السلطات بإغلاق المطاعم والحانات في منطقة ليماسول المكتظة بالسكان في الجنوب بحلول الساعة العاشرة والنصف من مساء غد الأحد وحتى يوم 26 أكتوبر على الأقل.

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وأبقت الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط على إجراءات عزل عام صارمة إلى حد كبير منذ مارس

مما قلل عدد المصابين بفيروس كورونا، لكن جرى تخفيفها اعتبارا من أوائل مايو، وبعد صيف هادئ نسبيا، بدأ عدد الحالات في الارتفاع في أوائل الشهر الجاري.

وسجلت قبرص 2581 حالة إصابة بكوفيد-19 منذ مارس، فضلا عن 25 حالة وفاة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.