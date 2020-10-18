الهند تُسجل 61 ألفًا و871 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية 61 ألفًا و871 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1033 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



أوضحت بيانات الوزارة حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الأحد أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد

بلغ 7 ملايين و494 ألفًا و551 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 114 ألفًا و31 حالة.

وتعاني الهند من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر فيروس

كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة إجراءات صارامة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.