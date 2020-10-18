كوريا الجنوبية تُسجل 91 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، أنها سجلت 91 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 12 ألفًا و199 حالة.
نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن بيان أصدرته الوكالة أنه حسب طرق انتقال المرض، ظهرت 71 حالة نتيجة لانتقال العدوى محليًا و20 حالة وافدة من القادمين من الخارج.
وسجلت الوكالة حالة وفاة واحدة جديدة ليبلغ إجماليعدد الوفيات 444 حالة بينما يوجد 77 حالة في حالة خطيرة أو حرجة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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