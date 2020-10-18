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الصين تُسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

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 قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي للصين سجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس يوم 17 أكتوبر وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

 قالت اللجنة إن جميع الحالات الجديدة جاءت من

الخارج.

وذكرت اللجنة أيضًا أنه جرى تسجيل 34 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقارنة مع 11 حالة في اليوم السابق.

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وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر

الرئيسي حتى الآن 85672 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634 حالة.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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