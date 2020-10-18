بالفيديو: أول صلاة في المسجد الحرام بعد 7 أشهر من الإغلاق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2020 10:14 صباحًا

نشرت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية مقطع فيديو لأول صلاة في المسجد الحرام بعد 7 أشهر من الإغلاق لمنع تفشي فيروس كوورنا، الأحد، في حين دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، الروبوت الآلي الذكي الذي يتولى عملية التعقيم في الممواقع المقدسة.

وكانت قد أعلنت المملكة فتح أبواب المسجد الحرام أمام المصلين الراغبين بالصلاة في “الروضة الشريفة”، وأمام زائري الموقع المقدس للمسلمين.

ووجه السديس شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على هذا القرار، إذ قال:

“يطيب لي باسمي واسم أئمة ومؤذني ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسلمين عامة أن أرفع لمقامكم الكريم الشكر والعرفان على هذه الموافقة الكريمة التي جاءت بعد الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا والتي مر بها العالم أجمع، وقد وفقت دولتنا –رعاها الله- باتخاذ التدابير الوقائية وتحقيق المقاصد الشرعية في حفظ النفس وسلامتها بإقاف الزيارة للمسجد النبوي حتى أنتهاء الجائحة التي عصفت بالعالم ومن ثم وفقت الدولة بهذا القرار الحكيم بإعادة الصلاة في المسجد النبوي بعد زوال سبب الإيقاف فالحمد الله أولاً وأخرا”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

Advertisements

من جانبها، نشرت وزارة شؤون الحرمين في المملكة مقطع فيديو لأول صلاة في المسجد الحرام بعد الإغلاق، إذ ظهر المصلون أثناء إقامتهم صلاة الفجر مع تطبيق بروتوكولات صحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ودشن السديس الروبوت الآلي الذكي الذي يستخدم بالتعقيم ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة إلى جانب الوقاية البيئية، وسيستخدم هذا الروبوت بتعقيم المسجد النووي ويعمل من 5 إلى 8 ساعات.