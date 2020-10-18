خنيفرة: افتتاح السوق الأسبوعي موحى واحمو الزياني

افتتح أمس السبت، السوق الأسبوعي الجديد موحى أوحمو الزياني بإقليم خنيفرة أبوابه في وجه زواره الأوائل، وذلك في ظرفية صحية استثنائية.

وهكذا شرع حوالي 100 تاجر فواكه وخضر ،استفادوا من محلات بالسوق المذكور، في تسويق منتوجاتهم، في امتثال صارم للتدابير الصحية الهادفة إلى مواجهة تفشي كوفيد 19، وتأمين سلامة وأمن المواطنين.

ويندرج هذا السوق الرائد، الذي تم بناؤه في إطار شراكة بين المجلس الجماعي لموحى أو حمو الزياني ، والمجلس الإقليمي والسلطات المحلية، في إطار الجهود التي تبذلها عمالة إقليم خنيفرة لتنظيم أنشطة الباعة المتجولين وتجار الخضر والفواكه، وتوفير شروط تنظيمية وجمالية ملائمة تسمح للباعة المستفيدين من تسويق منتوجاتهم المختلفة.

ومن المنتظر أن يوفر افتتاح هذا السوق النموذجي فرص عمل جديدة بفضل مرافقه المتعددة ، وتشجيع المنافسة الشريفة بين التجار ، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة لمواطني الجماعة.

كما أن إحداث هذا السوق من شأنه تخليص السوق القديم لأمالو من الفوضى الناجمة عن الأنشطة التجارية غير الرسمية، ويمكن من تنظيم تجار وبائعي هذه الجماعة في فضاء تجاري يوفر لهم ظروفا مثالية لممارسة أنشطتهم التجارية.