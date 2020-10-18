تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

الأحد 18 أكتوبر 2020

لم يشهد متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، تغيرا ملفتا، واتجهت الأسعار لدى البنوك وشركات الصرافة نحو الاستقرار، وسط هدوء الطلب.



وحققت مصر فائضا أوليا في الميزانية بلغ 100 مليون جنيه (6.39 مليون دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021، وذلك نقلا عن وزارة المالية.

كما حقق الجنيه المصري استقرار ملحوظا في سوق النقد بدعم من تدفقات استثمار كبيرة ونمو إيردات السياحة

وقال مسؤول بقطاع السياحة المصري لرويترز يوم الثلاثاء إن معدل إشغالات الفنادق في بلاده تراوح بين 30 و50 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري.

Advertisements

استقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بينما زاد السعر في البنك الأهلي المصري مسجلا 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

وسجل متوسط سعر الدولار 15.650 جنيه للشراء، و15.750 جنيه للبيع، في عدد من البنوك الخاصة، وهي بنك التنمية الصناعية، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما استقر السعر عند 15.640 جنيه للشراء، و15.740 جنيه للبيع، في بنوك، كريدي أجريكول، عودة، المصري الخليجي، الأهلي اليوناني، وبلوم.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 18.30 جنيه للشراء، مقابل 18.48 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الإسترليني نحو 20.13 جنيه للشراء، و20.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في مصر نحو 4.086 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.238 جنيه للشراء، و4.288 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتي فسجل نحو 48.74 جنيه للشراء، و51.46 جنيه للبيع.