صحيفة: الإمارات تقف دائماً بمنتهى الحزم والحسم ضد كل أشكال العنف والإرهاب

الأحد 18 أكتوبر 2020

أكدت صحيفة خليجية، أن الإمارات تقف دائماً بمنتهى الحزم والحسم ضد كل أشكال العنف والإرهاب، أياً كانت أسبابهما أو أصحابهما، ومهما كانت المبررات وهذا موقف ثابت وأصيل للدولة لأن مجتمعنا تأسس على مبادئ الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش المشترك، التي رسختها القيادة الرشيدة منذ سنوات التأسيس الأولى، باعتبارها عقيدة أساسية وقيماً عليا للدولة تحكم سياساتها وتوجهاتها في الداخل والخارج ، من ثم، أدانت الإمارات بشدة العمل الإرهابي والإجرامي الذي راح ضحيته مدرس فرنسي أمس الأول.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأحد أن كل جريمة عنف أو إرهاب أو ترويع للآمنين يتعرض لها أبرياء بأي مكان في العالم، هي محل استنكار وإدانة من الإمارات، لأن «القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال» كما جاء في بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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وتابعت من أجل ذلك، تبذل الدولة، بكل مؤسساتها الرسمية والمجتمعية، قصارى جهدها لمواجهة التطرف والتشدد لتجفيف منابع الإرهاب ووأد شروره في مهدها، بالعمل الدائم على مواجهة الأفكار الشاذة ودحض دعاوى أصحابها، وبتقديم كل أشكال الدعم من أجل التنمية والرفاه والأمن والاستقرار في المجتمعات الإنسانية كافة، تطبيقاً للمبادئ الدينية السامية.

وقالت في ختام افتتاحيتها أنه في الوقت نفسه، تواصل الإمارات سعيها الحثيث عبر مختلف المحافل الدولية، للدعوة إلى نبذ خطاب الكراهية وضرورة احترام المقدسات والرموز الدينية وعدم الإساءة للأديان، لتهيئة الأجواء للتعايش الإنساني المشترك