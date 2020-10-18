شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قضية «فتى الزرقاء» القبض على 97 مطلوبا بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام بالأردن أن الحملات الأمنية المشتركة التي أمر مدير الأمن العام بتنفيذها اليوم القبض على الأشخاص المطلوبين الخطيرين والمشبوهين بقضايا فرض الاتاوات وترويع الموطنين قد افضت لغاية الان لالقاء القبض على 97 مطلوبا من بينهم خمسة من المصنفين بالخطرين جدا و56 شخاص بحقهم طلبات ترتبط بتلك الجرائم وعدد من المشبوهين ومكرري تلك الجرائم .

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