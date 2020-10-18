شكرا لقرائتكم خبر عن المدعية العامة للجنائية للدولية تبدأ زيارة رسمية للسودان والان نبدء بالتفاصيل

بدأت المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم زيارة رسمية إلى السودان تستغرق أربعة أيام. ومن المقرر أن تبحث بنسودا مع المسؤولين السودانيين سبل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان. وستناقش الإجتماعات التي تبدأ صباح اليوم الأحد سُبُل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة أوامر قبض بحقهم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المدعية العامة للجنائية للدولية تبدأ زيارة رسمية للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.