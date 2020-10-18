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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في إيطاليا تصل إلى 402 ألف و536 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 402 ألف و536 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 36474 حالة وفاة. وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 249 ألفا و127 شخصا من المصابين حتى صباح الأحد.
وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا قبل نحو 37 أسبوعا.
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