السعودية تسمح للمواطنين والمقيمين بالصلاة في المسجد الحرام بدءا من اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكر التلفزيون السعودي الرسمي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أن السلطات سمحت للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بأداء الصلاة في المسجد الحرام بمكة وذلك للمرة الأولى خلال سبعة أشهر.



وفي وقت سابق من أكتوبر سمحت السعودية للمواطنين والمقيمين بأداء العمرة بعد التوقف الذي استهدف احتواء انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد بدأت بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، حيث شرعت في استقبال المعتمرين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة والتي تتضمن بدء استقبال المصلين فجر اليوم الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م.

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وتتيح المرحلة الثانية الحصول على أربعة أنواع من التصاريح وهي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وبحسب الخطة التنفيذية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية فستشهد المرحلة الثانية لعودة العمرة والزيارة أعداد أكبر من المرحلة الأولى تصل إلى 15 ألف معتمر و 40 ألف مصلٍ في اليوم الواحد كحد أقصى، حيث سيسمح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة ، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

وسيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، كما سيسمح لهم بالصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

إلآ ذلك كشفت آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة من الوزارة بأن عدد المعتمرين في المرحلة الأولى وصل إلى 54.000 معتمر، بلغت نسبة رضاهم عن الخدمات المقدمة 94%، مؤكدة عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا في كامل المرحلة ولله الحمد، وأشارت أن متوسط وقت أداء العمرة بداية من نقطة التجمع وحتى العودة إليها وصل إلى 1:42 ساعة تقريبًا وسُجل متوسط وقت الطواف 19 دقيقة.

ووصل إجمالي أعداد المسجلين في تطبيق "اعتمرنا" منذ اطلاقه بتاريخ 10 صفر 1442هـ الموافق 27 سبتمبر 2020م وحتى نهاية يوم السبت 30 صفر 1442هـ الموافق 17 أكتوبر 2020م إلى مليون و200 ألف مستفيد، و بلغت عدد التصاريح التي أصدرتها الوزارة لأداء مناسك العمرة إلى أكثر من 600 ألف تصريح، وفي حين وصلت عدد تصاريح الصلاة في الحرم المكي إلى أكثر من 155 ألف تصريح، أما عن التصاريح الصادرة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فتجاوزت الـ 21 ألف تصريح، فيما بلغت عدد التصاريح الصادرة للصلاة في الروضة الشريفة إلى أكثر من 30 ألف تصريح.