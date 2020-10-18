"لومبارديا" البؤرة الأولى لكورونا في إيطاليا تفرض إجراءات جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أمرت سلطات منطقة لومبارديا الإيطالية، البؤرة الأولى لفيروس كورونا المستجد في أوروبا، بتعليق كافة الفعاليات الرياضية للهواة في المنطقة الغنية بشمال إيطاليا حيث رصدت أولى الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا في فبراير.



كما أمرت جميع الحانات بإغلاق أبوابها منتصف الليل اعتبارا من السبت ضمن جهودها للحد من موجة ثانية للوباء.

وستطبق القيود الجديدة حتى 6 نوفمبر.

وحظرت لومبارديا، التي تعد أكثر المناطق الإيطالية كثافة سكانية، أيضا استهلاك الطعام والشراب في كافة المساحات الخارجية العامة بموجب القواعد الجديدة.

وسجلت إيطاليا الجمعة 10 آلاف إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، وتتزايد الحالات على الرغم من قيود حكومية تطال الحياة اليومية.

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وتستهدف لومبارديا، أكثر المناطق تضررا في إيطاليا، بشكل خاص شريحة الشباب بقيود على الرياضة والحياة الليلية والتعليم.

ودعت الآن المدارس لاعتماد نظامي التعليم عن بعد وبحضور شخصي بالتناوب، وفقا لـ "يورونيوز".

وتمنع الأوامر الجديدة أيضا الزيارات إلى دور المسنين من دون إذن من المسؤولين الطبيين هناك.

أما كامبانيا، ثاني المناطق المتضررة في إيطاليا والواقعة جنوبا، فقد فرضت تدابير جديدة تتضمن إغلاق المدارس ومنع الحفلات ومراسم الجنازات.

الأسبوع الماضي جعلت حكومة جوزيبي كونتي وضع الكمامة إلزاميا في الخارج، ومددت حالة طوارئ حتى 31 يناير.

ووفقا للصحافة الإيطالية، فإن كونتي يفكر أيضا في أن يحذو حذو فرنسا في فرض منع تجول ليلي.