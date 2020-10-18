إسرائيل والبحرين تدشنان العلاقات الدبلوماسية رسميا اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يتوجه اليوم الأحد، وفد إسرائيلي أمريكي إلى البحرين، لتوقيع إعلان مشترك للسلام وإقامة علاقات دبلوماسية بين المنامة وتل أبيب.



ومن المقرر أن يصل الوفد المنامة على متن رحلة جوية مباشرة من تل أبيب، برئاسة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ومبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.

فيما يضم الوفد الإسرائيلي مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز ومستشار الأمن القومي مائير بن شبات.

وتأتي هذه الزيارة، بعد شهر من توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين، في البيت الأبيض، برعاية أمريكية.

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ولم يُعرف محتوى كافة الاتفاقات المقرر توقيعها بين البلدين، اليوم، لكن موقع (واللا) الإخباري في إسرائيل، نقل عن مسؤولين، قولهم إن الاتفاق سيتناول أمورا على غرار إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين وتبادل فتح سفارات.

ووفق المصدر نفسه، فإن البيان المشترك المؤلف من صفحتين، سيكون بمثابة نوع من الاتفاق المؤقت بين البحرين وإسرائيل.

ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاق سلام مع كل من الإمارات والبحرين، في خطوة لاقت ترحيبا دوليا وإقليميا واسعا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، زار رئيس الموساد الاسرائيلي يوسي كوهين، المنامة وأجرى محادثات تناولت "القضايا ذات الاهتمام المشترك" و"آفاق التعاون بين البلدين".

والخميس، أقرّ الكنيست الإسرائيلي معاهدة السلام مع الإمارات، بعد مصادقة الحكومة عليها، الإثنين، وهو ما سيسير على الاتفاق مع البحرين، حتى يدخل حيز التنفيذ فعليا.