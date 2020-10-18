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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن: مليشيات إيران تزعزع استقرار العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أدانت واشنطن، الأحد، بشدة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة العراقية بغداد من قبل عناصر مليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران.
وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "المليشيات المدعومة من إيران والتي تعمل خارج سيطرة الحكومة العراقية، تزعزع استقراره وتؤجج التوترات العرقية والطائفية وتقوض الديمقراطية".
وأكدت أن "القدرة على التحدث بحرية والانتقاد تعد مكونًا حيويًا لأي ديمقراطية، ويجب أن تكون الأحزاب السياسية قادرة على الانخراط في نقاش قوي دون تهديد من المليشيات والبلطجية".
وحثت أورتاجوس بقوة "جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية خلال هذه الفترة الحرجة التي يتعامل فيها العراق بالفعل مع جائحة وأزمة اقتصادية وتهديد مستمر لداعش".
وكان متظاهرون من أنصار مليشيا الحشد الشعبي في العراق أشعلوا النار في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط العاصمة بغداد، بعد اقتحامه من قبل عشرات منهم.
وتصاعدت أعمدة دخان، من مقر الحزب، فيما طوقت قوات الأمن محيط المنطقة الواقع فيها مقر الحزب الكردستاني.
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