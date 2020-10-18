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شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تحظر التجول ليلاً إثر تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 18 أكتوبر 2020
قررت السلطات الفرنسية فرض حظر تجول ليلي في العاصمة باريس وعدد من المدن الأخرى، بسبب الزيادة الهائلة في أعداد الإصابة بعدوى كورونا في البلاد.
ويدخل القرار الجديد حيز التنفيذ منتصف هذه الليلة.
ويسري حظر التجوال لعدة أسابيع بين التاسعة مساء والسادسة صباحاً.
وفي فترة الحظر لا يسمح للسكان بالوقوف أمام أبواب مساكنهم إلا لسبب وجيه.
وعادت حالة الطوارئ الصحية إلى التطبيق أمس، ومع ذلك يمكن للحكومة فرض قيود معينة عبر قرارات تنفيذية.
وتواجه فرنسا ارتفاعاً لأعداد الإصابات بعدوى كورونا منذ عدة أسابيع.
وسجلت السلطات، أمس، إصابة أكثر من 32 ألف شخص جديد بعدوى كورونا خلال أربع وعشرين ساعة، ما يعد ذروة جديدة لأرقام الإصابات الجديدة بالعدوى.
ويبلغ عدد سكان فرنسا نحو 63 مليون نسمة.
وبلغت أعداد الوفيات في البلاد أكثر من 33 ألف شخص بسبب الإصابة بمرض كوفيد 19.
ويسود قلق كبير بشأن الإثقال على وحدات العناية المركزة في مستشفيات المدن الكبرى مثل باريس، حيث يشغل العديد من مرضى كوفيد 19- أسرَّة هذه المستشفيات.
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