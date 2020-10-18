ثلثا الألمان راضون عن إدارة الحكومة لجائحة فيروس كورونا

الأحد 18 أكتوبر 2020

قال أكثر من ثلثي الألمان إنهم راضون في الغالب عن إدارة الحكومة الاتحادية لجائحة فيروس كورونا، وفقًا لمسح أجراه معهد "كانتار" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد آم زونتاج".



وبحسب النتائج المنشورة اليوم الأحد، اعتبر حوالي 68 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع التعامل مع الجائحة بأنه "جيد إلى حد ما".

واجاب 27 بالمئة بأن التعامل مع الجائحة كان "سيئا إلى حد ما"، بينما أجاب 4 المئة بـ "لا أعرف"، وفقا للصحيفة الصادرة اليوم الأحد.

وبسؤالهم عن وجوب ارتداء الكمامة في جميع الأماكن العامة في مناطق الخطر، عندما يكون من غير الممكن الحفاظ على مسافة ثابتة، قال 89 بالمئة إن الإجراء صحيح، وقال 10 بالمئة إنه خطأ، وأجاب 1 بالمئة بـ "لا أدري".

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وأعتبر 74 بالمئة أن اقتصار الاحتفالات الخاصة على 10 مشاركين من أسرتين مختلفتين كحد أقصى، والذي ينطبق في مناطق الخطر، هو أمر صحيح فيما اعتبره 22 بالمئة أنه خاطئ بينما أجاب 4 بالمئة بـ "لا أدري".

ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، قال 70 بالمئة إنهم يؤيدون فرض الإغلاق على المطاعم والحظر العام على بيع الكحول من الساعة 11 مساءً وما بعدها في مناطق الخطر.

وبحسب الصحيفة فإن 27 بالمئة يرفضون هذه الإجراءات فيما أجاب 3 بالمئة بـ "لا أدري".

وأجرى معهد كانتار لقاءات مع 500 شخص في 15 أكتوبر لتحديد نتائج الاستطلاع، وفقا للصحيفة.