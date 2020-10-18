شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 18 أكتوبر 2020 قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي للصين سجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 17 أكتوبر تشرين الأول وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج. Advertisements وذكرت اللجنة أيضا أنه جرى تسجيل 34 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقارنة مع 11 حالة في اليوم السابق. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85672 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

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