الناتو يحذر تركيا من استخدام اس400

الأحد 18 أكتوبر 2020

أعرب حلف شمال الأطلسي "ناتو" عن قلقه حيال تقارير تحدثت عن أن تركيا، العضو بالحلف، استخدمت لأول مرة نظام الدفاع الصاروخي الروسي "اس400-" خلال تدريبات.



وفي تصريحات خاصة، قالت متحدثة باسم الحلف امس، "هذا النظام يمكن أن يمثل خطورة على طائرات الحلفاء وأن يؤثر على العلاقات بين شركاء الحلف".

وأضافت المتحدثة أن من المهم أن تواصل تركيا البحث عن حلول بديلة مع الحلفاء الآخرين.

وقالت إن القرار شأن وطني بالنسبة لتركيا، لكن من غير الممكن دمج نظام "اس400-"في النظام الدفاعي الصاروخي والجوي للحلف العسكري.

Advertisements

كانت تقارير إعلامية تركية ذكرت في وقت سابق أن الحكومة في أنقرة اختبرت لأول مرة الصواريخ الروسية طراز أرض جو أمس الجمعة، في ظروف تشغيل بالقرب من مدينة سينوب على البحر الأسود، وذكرت المتحدثة باسم الناتو أن "كل اختبار لنظام الدفاع الجوي اس- 400 من خلال تركيا- إذا تأكد ذلك- سيكون أمراً مؤسفاً".

وصدرت تصريحات مماثلة في العاصمة الأمريكية واشنطن .

كانت الولايات المتحدة استبعدت تركيا من برنامج طائرات اف 35، بسبب شراء تركيا نظام الدفاع الصاروخي الروسي، كما هددت بفرض عقوبات على أنقرة.

واحتجت تركيا بأنها في حاجة لنظام صاروخي خاص بها في مواجهة التهديدات من سورية المجاورة ومن الداخل أيضاً، مشيرة إلى أنها لم تتلق عرضا بديلاً معقولاً من جانب شركائها في الحلف.

يشار إلى أن نظام "اس400-"، هو نظام دفاع جوي متحرك يمكنه التصدي للطائرات والمقذوفات والأشياء الأخرى في الجو، ويمكن حمل وحداته، التي تتكون في العادة من عدة صواريخ ورادار ومركز قيادة بواسطة شاحنات، ويمكن لنظام "س400-" أن يعمل بصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.