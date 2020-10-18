شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الصين 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تعود جميعها لمسافرين قادمين من الخارج، فيما لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية. وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في الصين 85672 حالة حتى الآن، في حين ظل عدد الوفيات عند 4634 حالة دون تغيير مع عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة.

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