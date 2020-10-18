هفوة من ترامب تحول ماكرون لـ"رئيس وزراء فرنسا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هفوةً، السبت، بوصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"رئيس الوزراء".



وجاءت هفوة ترامب، الذي غالباً ما يسخر من أخطاء خصمه الديموقراطي جو بايدن، خلال لقاء انتخابي في ولاية ميتشيجان، فيما كان يعدد الإنجازات التي تحققت خلال عهده.

وتحدث ترامب عن اتفاق التبادل التجاري الحر مع كندا والمكسيك، ثم ذكر اتفاق باريس للمناخ الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بعد انتخابه في عام 2016.

وقال ترامب: "أتعلمون ما الذي أوقفته أيضاً؟ اتفاق باريس حول البيئة. أحب رئيس الوزراء ماكرون كثيراً لكن سألته كيف يسير العمل بالاتفاق؟ لا يسير بشكل جيد".

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وأضاف: "وفرت عليكم ملايين الدولارات، لم يفعل أحد ذلك قط. قلت إن ذلك كارثة، يريدون أخذ ثروتنا".

وكانت العلاقات بين ماكرون وترامب جيدة بعيد انتخاب ماكرون رئيساً، لكنها تدهورت بشكل كبير مذاك.

ويكثف ترامب حالياً من لقاءاته الانتخابية في ولايات بارزة في محاولة لسد الفجوة في الاستطلاعات مع خصمه بايدن، قبل 3 أسابيع من الانتحابات الرئاسية الأمريكية.