كوريا الجنوبية تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه من بين الحالات الجديدة 71 حالة عدوى محلية، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 25 ألفا و 199 حالة.

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وكانت السلطات قد خففت من القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي الأسبوع الماضي، وذلك بعد تسجيل تراجع في حالات الاصابة الجديدة.

ولكن السلطات مازالت في وضع تأهب لمواجهة ارتفاع محتمل في حالات الاصابة الجديدة بسبب تزايد بؤر التفشي المتفرقة.

وتعتزم السلطات الصحية هذا الأسبوع إجراء فحص كورونا لـ 160 ألف شخص في مستشفيات عامة ومستشفيات للصحة العقلية ودور لرعاية كبار السن في منطقة سول الكبرى، وذلك بسبب ارتفاع حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا في هذه المنشآت.