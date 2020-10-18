شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 61 ألفا و 871 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 61 ألفا و 871 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

Advertisements وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 7 ملايين و 494 ألفا و 551 حالة. ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة قولها إنه تم تسجيل 1033 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 114 ألفا و 31 حالة.

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