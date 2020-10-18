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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قبرص تسجل زيادة قياسية في عدد إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السلطات الصحية في قبرص أنها سجلت، أمس، رقماً قياسياً يومياً جديداً من الإصابات بفيروس كورونا بلغ 203، وحثت الجمهور على الالتزام بالبروتوكولات الصحية الصارمة في هذه المرحلة الحاسمة من مواجهة الوباء.
وأبقت الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط على إجراءات عزل عام صارمة إلى حد كبير منذ مارس، ما قلل عدد المصابين بفيروس كورونا، لكن جرى تخفيفها اعتباراً من أوائل مايو. وبعد صيف هادئ نسبياً، بدأ عدد الحالات في الارتفاع في أوائل الشهر الجاري.
وقالت وزارة الصحة، في بيان: "ربما نكون في المرحلة الأكثر حسماً في (مواجهة هذا) الوباء، وسوف تؤدي الزيادة المحتملة في عدد الحالات، لا محالة، إلى السيناريو الأسوأ... وهذا بالطبع شيء لا يريده أحد".
وأمرت السلطات بإغلاق المطاعم في منطقة ليماسول المكتظة بالسكان في الجنوب بحلول الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم حتى 26 أكتوبر على الأقل.
وسجلت قبرص 2581 حالة إصابة بكوفيد-19 منذ مارس، فضلاً عن 25 حالة وفاة.
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