شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي للصين سجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 17 أكتوبر تشرين الأول وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

Advertisements وقالت اللجنة إن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج. وذكرت اللجنة أيضا أنه جرى تسجيل 34 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقارنة مع 11 حالة في اليوم السابق. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85672 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

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