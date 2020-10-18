شكرا لقرائتكم ارتفاع التبادلات التجارية بين تركيا وإسرائيل لمستوى تاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لا يبدو أن العلاقة الدبلوماسية الباردة بين إسرائيل وتركيا تضر بالعلاقات التجارية بين دولتي شرق البحر المتوسط. بل على العكس ارتفع مستوى التبادل التجاري إلى مرحلة غير مسبوقة ووصل مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر 6 مليارات دولار وفقا لما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وتواصل سلاسل محلات السوبر ماركت الإسرائيلية مثل رامي ليفي وبلدي ومجموعة مستوردة الغذاء نيتو عقد اجتماعات افتراضية مع المصدرين الأتراك.

وبحلول نهاية الاحتماعات الافتراضية في وقت لاحق من هذا الشهر، يتوقع المنظمون أن يتم عقد حوالي 50 اجتماع فيديو فردي.

وقال محمد علي إركان ، الأمين العام لـ AKIB ، لصحيفة " The Media Line" :"نحن في عصر الاجتماعات الافتراضية ويجب أن تستمر الأعمال".

وتاريخيا ، تعاني إسرائيل من عجز تجاري مع تركيا ، باستثناء عامي 2013 و 2014 عندما كان لاسرائيل فوائض تجارية صغيرة.

منذ ذلك الحين ، كانت قيمة الصادرات التركية أكثر من ضعف قيمة وارداتها من إسرائيل. وفي عام 2019 ، تصدرت الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا المنتجات الكيماوية بحصة تقارب 50% ، تليها البلاستيك (12%) والوقود (9%) ، بحسب أرقام معهد التصدير الإسرائيلي.

وكانت الواردات من تركيا أكثر تنوعًا ، حيث لم يسيطر أي قطاع. وكانت أكبر واردات إسرائيل من تركيا حسب القطاع هي المركبات (18%) والحديد والصلب (16%) ، يليها البلاستيك (7%) والآلات (6%) والأسمنت (5%). وبلغ حجم التجارة الثنائية في 2018 6.2 مليار دولار قبل أن ينخفض إلى 5.5 مليار دولار في 2019 ، بحسب أرقام صادرة عن مركز التجارة الدولية ومقره جنيف ، وهو وكالة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.

وهذا يجعل تركيا سادس أكبر شريك تجاري لاسرائيل ، كما يشير ميناشي كارمون، الرئيس السابق لمجلس الأعمال الإسرائيلي التركي ومالك شركة استيراد وتصدير.

ويعتقد كارمون بأن الأعمال التجارية في إسرائيل وتركيا تكمل بعضها البعض وتوفر إمكانات كبيرة للتجارة.

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وتابع "الإمكانيات حقيقية والبلدين قريبان من بعضهما البعض ، ولديهما أسعار مناسبة ، ويسمحان بتسليم المنتجات بسرعة ، ويوفران سلعا ذات جودة عالية. لكن بالنسبة له ، لم يتم عمل ما يكفي.

وأضاف إسرائيل لا تطور قيمتها التجارية مع تركيا ويمكن أن نرسل سلعا متطورة مثل البرامج والأجهزة الطبية والزراعة الإمكانات موجودة ويجب أن تشكل تركيا ما بين 10 إلى 15% من إجمالي حجم التجارة الإسرائيلية ".

وأضاف "أن المشكلة هي الاحتكاك السياسي بين الحكومات ، وليس رجال الأعمال، وبالتأكيد ، التجارة بين البلدين مقبولة".

وقال الأكاديمي التركي محمد إركان لموقع The Media Line ، "لطالما كانت إسرائيل سوقا جيدة لنا. حتى مع المشاكل السياسية ، فإن الأعمال التجارية مستمرة ولم يتأثر العمل ". مرددًا وجهة نظر متفائلة تركيا دولة علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل منفصلة تمامًا عن علاقتها الاقتصادية. التجارة مستقرة ونشطة لدينا 5 مليارات دولار في التجارة الثنائية.

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في الصادرات من مارس حتى مايو بسبب الوباء، إلا أن المبيعات في يونيو حتى سبتمبر عوضت عن الانخفاض السابق في مبيعات القطاع. ويبدو أن صادرات تركيا إلى إسرائيل لم تتأثر بالوباء أيضا .

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 ، بلغت صادرات تركيا إلى إسرائيل 3.2 مليار دولار ، تقريبا نفس حجم الصادرات في العام الماضي في نفس الفترة .

أما بالنسبة لمصدري الأغذية والمشروبات الأتراك إلى إسرائيل، فقد ارتفعت المبيعات.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، زادت مبيعات الفاكهة المجففة بنسبة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، في حين نمت المنتجات السمكية بأكثر من 36٪ وقفزت الحبوب والبقوليات بنحو 18%. حتى صادرات الفاكهة والخضروات ارتفعت بنسبة تزيد عن 25%.

وتُعقد الاجتماعات عبر الإنترنت وبالنسبة للمشاركين، فهي تجربة جديدة تماما. ولا يعرفون إلى متى سيستمر الوباء، لكن يبدو أن رجال الأعمال الأتراك والإسرائيليين يتأقلمون بسرعة كبيرة مع نظام العمل الجديد.