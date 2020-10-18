أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - يريفان - (د ب أ):

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بانتهاك "وقف إطلاق نار إنساني" جديد في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها صباح اليوم الأحد، بعد ساعات من دخوله حيز التنفيذ في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش السبت).

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية إن صواريخ وقذائف مدفعية أطلقت من جانب العدو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

ولاحقا، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية أرمينيا بعدم احترام وقف إطلاق النار.

وجاءت محاولة السلام الجديدة، التي أعلنت عنها وزارتا الخارجية في الدولتين مساء السبت، في الوقت الذي قالت فيه كل من روسيا وفرنسا إنهما تدخلتا في محاولة للتوسط لإنهاء التصعيد الأخير في منطقة ناجورنو-كاراباخ المتنازع عليها.