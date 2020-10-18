كورونا في 24 ساعة| زيادة الإصابات وإجراءات عودة الدراسة والرئيس الألماني في الحجر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة.
ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت
لجنة مكافحة كورونا: بدء مرحلة إنتاج لقاحات كورونا بداية العام المقبل
دراستان تكشفان عن فصيلة دم الأشخاص الأقل عرضة للإصابة بكورونا
كورونا عربياً: حصيلة إصابات قياسية.. وأكثر من 300 حالة وفاة جديدة
"اتعلمنا من فترة الكورونا"..وزير التعليم عن استراتيجية الدولة لعودة الدراسة- فيديو
وكيل تعليم أسوان: تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس -صور
مساعد رئيس الوفد: العام الدراسي الجديد استثنائي بسبب كورونا والتعليم وضعت خطة محكمة للسيطرة
المكتب العالمي لدراسات المناعة بواشنطن: "لقاح أمريكي جديد ضد كورونا خلال 4 أسابيع"
بسبب كورونا.. "الإداري" يقضي بعدم اختصاصه في حظر التجوال الكامل بالبلاد
2400 منشور توعية ضد كورونا في مدارس الوادي الجديد
الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1000 وفاة بكورونا في يوم و70 ألف إصابة
الصين تحذر من انتقال كورونا عبر أسطح الأغذية المجمدة
لماذا يبقى التباعد الاجتماعي مهمًا لمنع كورونا؟.. الصحة العالمية ترد
إيطاليا تدرس تطبيق أشد القيود منذ الإغلاق العام بسبب كورونا
الرئيس الألماني يدخل الحجر الصحي بعد تشخيص إصابة أحد حراسه بفيروس كورونا
الجزائر تسجل 5 وفيات و205 إصابات جديدة بفيروس كورونا
ضغوط متزايدة تواجه جونسون لتنفيذ الإغلاق الوطني العام
قبل مواجهة الزمالك.. الرجاء يعلن إصابة اثنين من لاعبيه بكورونا
المغرب: تسجيل 3763 إصابة بكورونا و60 وفاة في 24 ساعة
حظر التجوال ليلا في باريس وعدد من المدن الفرنسية إثر تفشي كورونا
إيطاليا تسجل 47 وفاة و11 ألف إصابة جديدة بكورونا
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