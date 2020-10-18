حدث ليلاً| 138 إصابة بكورونا والأهلي يضع قدمًا في نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة.

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عبد الغفار: باقات إنترنت مخصصة للمنصات التعليمية بأسعار مخفضة للطلاب خلال أيام

كشف وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، أن وزارته قامت بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير باقات إنترنت مخصصة فقط للمنصات التعليمية، ولا تستخدم إلا للدخول للمنصات بأسعار مخفضة ومناسبة للطلبة.

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مصر تعرب عن بالغ إدانتها لحادث الطعن الإرهابي بباريس

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لحادث الطعن الإرهابي الذي وقع بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس الجمعة، وأسفر عن وفاة مواطن فرنسي.

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"لم أقصد التنمر".. محافظ الدقهلية عن تعنيفه لمديرة مدرسة عمر مكرم

كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن زيارته لإحدى المدارس التي قام بتعنيف المسئولين عنها، كانت قبل العام الدراسي بيومين، مشيرًا إلى هناك توجها داخل المحافظة بدأ منذ ما يقرب من عام.

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الإبراشي: فوز الأهلي على الوداد انتصار لمصر.. وعلينا مساندة الزمالك

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن انتصار النادي الأهلي على الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدفين مقابل لا شئ، يعد إنتصار لمصر، ونتيجة هائلة للقلعة الحمراء خارج البلاد، مضيفًا: "الأهلي والزمالك كلاهما يلعبان باسم مصر في هذه البطولة، وانتصار الأهلي والزمالك هو انتصار لمصر".

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لجنة مكافحة كورونا: بدء مرحلة إنتاج لقاحات كورونا بداية العام المقبل

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مرحلة اللقاحات والدراسات البحثية بالنسبة لفيروس كورونا المستجد ستنتهي في نهاية عام 2020، مشيراً إلى أنه في بداية عام 2021 سيكون بداية إنتاج اللقاح والعلاج.

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وزير التعليم العالي: الجامعات تعاقدت مع أكبر المنصات العالمية الرقمية

علق وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، على مخاوف أولياء الامور فيما يخص الشق التعليمي "أونلاين" التي عانى منها بعض الطلاب خلال الفصل الدراسي المنقضي مثل سقوط "سيستم" المنصات الالكترونية وخشيتهم من التكرار في عام التعليم الهجين.

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السودان: تحرير 66 إثيوبيا وسودانيا من قبضة عصابات الاتجار بالبشر

تمكنت شرطة ولاية القضارف (شرق السودان) من تحرير 66 إثيوبيا وسودانيا، من قبضة عصابات الاتجار في البشر، وذلك في محلية "القريشة" الحدودية، بين السودان وإثيوبيا.

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أرمينيا وأذربيجان تتفقان على " وقف إطلاق نار إنساني جديد "

اتفقت أرمينيا وأذربيجان على "وقف إطلاق نار إنساني" جديد دخل حيز التنفيذ منتصف ليل السبت / الأحد (2000 بتوقيت جرينتش) ، حسبما ذكرت وزارتا الخارجية الأرمينية والأذربيجانية .

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كورونا عربياً: حصيلة إصابات قياسية.. وأكثر من 300 حالة وفاة جديدة

سجّلت الدول العربية حصيلة إصابات ووفيات قياسية بفيروس كورونا المُستجدّ "كوفيد-19"، ليوم أمس السبت، ففي حين أصاب الوباء 19 ألفاً و626 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المُصابين إلى مليون و922 ألفاً و831 حالة؛ حصد الوباء أرواح 311 شخصاً جدد، لتبلغ حصيلة الضحايا 33 ألفاً و587 حالة وفاة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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الاكتفاء بثنائية.. الأهلي يضع قدمًا في نهائي أفريقيا بضرب الوداد

اكتفى فريق الأهلي بالفوز بهدفين دون رد على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي في اللقاء الذي يقام على ملعب "محمد الخامس" في إطار ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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