وزير خارجية أرمينيا يلتقي نظيره الأمريكي

أعلن سفير أرمينيا لدى الولايات المتحدة فاروزان نرسيسيان، في مقابلة مع صحيفة "هيل"، قائلا "نقوم بتحضير زيارة وزير الخارجية الأرمني زوهراب مناتساكانيان لواشنطن"، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن يعقد اللقاء بين وزير الخارجية الأرمني ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، خلال هذا الشهر.
وقال نرسيسيان: "نحن نقدر التعليق الذي أدلى به وزير الخارجية بومبيو، والذيقال فيه إن تركيا تعزز قدرات أذربيجان. لكن في هذه المرحلة، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات حاسمة، ليس فقط بالتعليقات، بل وفي تنفيذ خطوات محددة ملموسة. قبل كل شيء، يجب الضغط على تركيا لوقف عدوانها على قره باغ فورا".
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