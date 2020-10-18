1000 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

سجلت وزارة الصحة التركية، 1723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وأضافت الوزارة، أن عدد الوفيات، بسبب مرض كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 71 حالة.
وقالت الوزارة، إنها سجلت في
ومن جانبه قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في وقت سابق، إن وباءالفيروس التاجي، وصل في تركيا إلى ذروته الثانية.
وأضاف الوزير: "اليوم، تم تسجيل 1723 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وبلغ إجمالي المصابين بذلك - 345678. وتوفي بسبب المرض 71 شخصا، وبات إجمالي الوفيات 9224 حالة. وتم علاج 1401 مريضا اليوم، وبشكل إجمالي بلغ عدد المتعافين من المرض - 302499 ".
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