أوروبا تتخطى حاجز 150 ألف إصابة يومية بكورونا

تجاوزت أوروبا حد 150 ألف إصابة بكورونا يوميا أمس الجمعة بعد أسبوع واحد فقط من تسجيل 100 ألف إصابة يومية لأول مرة، وفقًا لإحصاء رويترز.
إذ سجلت دول مثل فرنسا وألمانيا أعداد إصابات يومية قياسية خلال الأسبوع الماضى، وشددت معظم الدول الأوروبية قيودها لمواجهة الفيروس، بما في ذلك تدابير مثل إغلاق أو طلب الإغلاق المبكر للحانات،لكن معدلات الإصابة المرتفعة الآن تختبر أيضا عزم الحكومات على استمرار فتح أبواب المدارس وتقديم الرعاية الطبية لغير المصابين بكورونا.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية بما يزيد على 400 ألف للمرة الأولى في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وهي زيادة قياسيةخلال يوم واحد، وتسجل أوروبا كمنطقة عدد حالات إصابة يومية يزيد على ما تسجله الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة. وتفسر هذه الزيادة جزئيا بإجراء المزيد من اختبارات الكشف عن الفيروس مقارنة بعددها أثناء الموجة الأولى من الجائحة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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