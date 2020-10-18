2000 متطوع للتجارب السريرية للقاح كورونا في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن اختيار 2000 متطوع للتجارب السريرية، بما في ذلك ابنه وشقيقته، معربًا عن أمله في أن تبدأ البلاد بحلول شهر أبريل المقبل في تلقيح جماعي للسكان بالعقار الروسي، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.
ويخطط رئيس فنزويلا نفسه للتلقيح خلال بداية التطعيم الجماعي، لكن مادورو أكد أن أول من يتلقى اللقاح سيكون الأطباء والعاملين في مجال التعليم وكبار السن وغيرهم من المواطنين المعرضين للخطر.
وسبق أن أعلن صندوق الاستثمارات المباشر الروسي، أنه تلقىطلبات من 20 دولة لإجراء اختبارات سريرية للقاح فيها، وفي أميركا اللاتينية من المتوقع أن تجري التجارب كذلك في البرازيل والمكسيك.
وسجلت وزارة الصحة الروسية، أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز "غامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.
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